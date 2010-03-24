Мингорисполком: В перспективе — восстановление минского Замчища: люди смогут походить по городу, которому более 1000 лет

В гостях у программы «Большой город» директор унитарного предприятия «Минскградо» Александр Петров.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

Сегодня Минск очень удобен для жизни.... Но хочется, чтобы он был веселее, чтобы было много недорогих кафетерий, куда можно зайти всей семьей. Интересно было бы, если б такие кафе были мобильными и передвигались по всему городу.

Хочется, чтобы в Минске было побольше красивых мест, куда приходишь и просто душой отдыхаешь…

Екатерина Забенько: Александр Николаевич, на предприятии «Минскградо», который Вы возглавляете, лежит очень много проектов. Есть ли среди них какой-либо, о котором уже говорят минчане? И что Вы думаете по поводу вопросов, которые задали минчане?

Александр Петров: Минск проектирует не только «Минскградо», но еще и «Минскпроект». Данная организация завершает разработку реконструкции Верхнего города, в том числе ул. Торговой. По завершении реконструкции данной улицы начнется ее застройка. В результате появится еще одно привлекательное для посетителей место. Думаю, что там будет много кафе.

Идеальный вариант — это когда в каждом районе будет уютный уголок, который смогут посещать его жители. В этом направлении работа ведется, делаются попытки организовывать подобные общественные центры с торговыми точками. Очень многое здесь зависит не от архитекторов, а от инвесторов, которые готовы вложить свои деньги в эти объекты.

Екатерина Забенько: Что касается исторической части города. После Великой Отечественной войны было разрушено 80% всех зданий в Минске. Не так много осталось старинных зданий. Какой будет делаться акцент на восстановлении исторических зданий в столице по тому же генплану до 2030 года?

Александр Петров: Сейчас завершается восстановление Верхнего города.

Восстановление минского Замчища — один из монументальных проектов. При строительстве метрополитена были обнаружены остатки деревянного города XI века. Чтобы мостовые и брама не разрушились, их просто засыпали землей. На месте этого Замчища будет создан целый музейный комплекс истории города — музей под открытым небом. Необходимо будет раскопать все старинные улицы, брамы… Люди смогут походить по городу, которому уже более 1000 лет.

Возможно, будет также воссоздано русло реки Немига. Как известно, этой легендарной реки сейчас уже нет. Конечно, это будет реализовано искусственно. Дату окончания работ точно назвать не могу — этим сейчас занимается «Минскпроект». Это работы ближайших лет.