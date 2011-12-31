Мингорисполком: В новогоднюю ночь в Минске будет работать порядка 60 площадок и пройдет 27 культурно-развлекательных программ

Новости Беларуси, Минск. Превращать Минск в новогоднюю ночь в одну большую праздничную площадку уже стало традицией. Организаторы позаботились о том, чтобы весело и празднично было во всех районах города.

А главные площадки, как и в предыдущие годы, у Национальной Библиотеки, Дворца спорта, Октябрьской площади и обелиска «Минск-город-герой». На площадке у Дворца спорта «новогодный патруль» во главе с Дедом Морозом будет дежурить с 9 вечера до самого утра. После полуночи к ним присоединятся белорусские исполнители.

На Октябрьской площади будут работать аниматоры – сказочные, калядные персонажи. У Национальной библиотеки «Карнавальная ночь» начнется с концерта. Это будет настоящий песенный микс от белорусских звезд эстрады и творческих коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Всего в городе будет работать порядка 60 площадок. И в новогоднюю ночь пройдет 27 культурно-развлекательных программ.

Акцент делали на качестве подготовки и концертных программ, шествии. Увеличиваем количество участников: в прошлом году их было 450, в этом – 700.

Ну а кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Его первые залпы прозвучат в половине второго ночи у стелы «Минск – город-герой».

Пиротехники целую неделю монтировали специальные салютные установки. Организаторы пока держат в секрете и количество залпов, и высоту полета. Но обещают: огненное шоу будет незабываемым.