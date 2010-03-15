Мингорисполком: В Минске будут строиться гипермаркеты, но и магазины шаговой доступности сохранят свою актуальность

В гостях у программы «Большой город» начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Лариса Комарова.

Какие магазины будут строиться в новых микрорайонах, таких, как Брилевичи, Каменная горка? Там будут размещать сразу гипермаркеты или, в том числе, магазины так называемой шаговой доступности?

Лариса Комарова:

Если брать город в целом, не только развивающиеся микрорайоны, то сегодня идет развитие в направлении развития крупных торговых центров, особенно торгово-развлекательных центров с различным комплексом услуг, но, тем не менее, в микрорайонах будут открываться и магазины, что не менее важно, шаговой доступности. Они необходимы, они, как правило, расположены на первых этажах жилых зданий или это отдельно стоящие магазины. Но, например, в Московском районе в поселке Дружба строится гипермаркет компании ОМО на 8200 кв метров, в этом году его планируют ввести в строй. В Чижовке тоже будет строиться гипермаркет. Но и магазины шаговой доступности сохранят свою актуальность.

23 февраля введен запрет на распитие пива в общественных местах. Это как-то повлияет на продажу этого алкогольного напитка, может, у нас будут появляться какие-то пабы, как в Европе, или какие-то бары, мини-кафе, или, может быть, уличные палатки?

Лариса Комарова:

Запланировано строительство четырех объектов в Минске, именно пивных ресторанов и кафе, на сегодня открыто три таких объекта за два месяца этого года. Но, опять-таки, это желание самого субъекта хозяйствования, с каким ассортиментом открывать свое предприятие общественного питания. На следующей неделе должно состояться совещание с крупными производителями пива, это «Аливария», это «Криница», с предложением дать им возможность самим развивать сеть своих объектов общественного питания для реализации пива. Это в будущем. А сейчас наступает весеннее-летний сезон, он начинается с 15 апреля, и к этому времени в городе запланировано открытие более тысячи объектов при стационарных предприятиях торговли, общественного питания именно с установкой столиков для культурного распития, как соков, прохладительных напитков, так, естественно, и пива.

Распитие в общественных местах уже не останется необходимостью.

Вопрос, который набил оскомину, тем не менее, люди интересуются, потому что они привыкли к этим киоскам на остановках общественного транспорта и все время интересуются, будут ли они возвращаться или нет.

Лариса Комарова:

Нет, киоски на остановках общественного транспорта ушли безвозвратно с территории города Минска.

Придется привыкать ходить за какими-то мелкими товарами в магазины, даже если это гипермаркет.

Лариса Комарова:

Очень много магазинов шаговой доступности с разнообразным ассортиментом, многие из них изменили режим работы, начали работать с 7, с 8 часов утра.