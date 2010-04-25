Мингорисполком: В каждом районе Минска будут построены площадки для экстремальных видов спорта

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Среди молодежи популярны такие виды спорта, как скалолазание и скейтбординг. Однако площадок и спортивных секций для занятий этими видами спорта в Минске недостаточно. Будут ли развиваться эти виды спорта?

Михаил Юспа: Неприятно наблюдать, когда молодежь использует в качестве площадок для занятий этими видами спорта столичные достопримечательности или, еще хуже, стройки, что небезопасно для жизни и здоровья. Мингорисполком принял решение построить в каждом районе площадки для развития экстремальных видов спорта.

Обучать детей, осуществлять методическое руководство мы поручили районным физкультурно-оздоровительным центрам.

Эти площадки будут представлять собой специально разработанные горки. Также будут организованы пункты проката инвентаря.