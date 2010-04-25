Прямой эфир

Мингорисполком: В каждом районе Минска будут построены площадки для экстремальных видов спорта

25 апреля 2010 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Среди молодежи популярны такие виды спорта, как скалолазание и скейтбординг. Однако площадок и спортивных секций для занятий этими видами спорта в Минске недостаточно. Будут ли развиваться эти виды спорта?

Михаил Юспа: Неприятно наблюдать, когда молодежь использует в качестве площадок для занятий этими видами спорта столичные достопримечательности или, еще хуже, стройки, что небезопасно для жизни и здоровья. Мингорисполком принял решение построить в каждом районе площадки для развития экстремальных видов спорта.

Обучать детей, осуществлять методическое руководство мы поручили районным физкультурно-оздоровительным центрам.

Эти площадки будут представлять собой специально разработанные горки. Также будут организованы пункты проката инвентаря.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 апреля 2010 14:32

Мингорисполком: В Минске за год проводится около 1700 спортивно-массовых мероприятий городского уровня

25 апреля 2010 14:30

Мингорисполком: Мы совершили опрометчивый шаг, сократив количество занятий физкультурой в школе с трех до двух

25 апреля 2010 14:29

Мингорисполком: 15 мая около Дворца спорта состоится показательный турнир по корфболу, в котором примут участие зарубежные тренеры и спортсмены