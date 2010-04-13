Мингорисполком: В каждой библиотеке должен быть Интернет

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Новые библиотеки — это, конечно, хорошо. А что же делать с теми, которые были построены полвека назад. Этот вопрос поднимался в нашем сюжете. Их будут как-то обновлять?

Владимир Карачевский: На эту проблему нельзя смотреть пессимистично. Ежегодно у нас закладываются финансы на текущий и капитальный ремонты наших библиотек. К примеру, в прошлом году мы отремонтировали библиотеку № 9. До библиотеки, показанной в сюжете, очередь тоже дойдет — она получит новое оборудование. В этом году мы планируем приобрести дополнительные компьютеры для наших библиотек. В каждой библиотеке должен быть Интернет.

В 1990-е годы наши учреждения культуры никому не были нужны. Проблема ремонта материальной базы характерна не только для библиотек, но и для музыкальных школ. Невозможно объять все сразу. Все делается поэтапно.