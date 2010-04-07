Мингорисполком: В 2013 году более 7000 студентов разместятся в студенческой деревне

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Когда же наконец-то достроят студенческую деревню? Когда студенты смогут платить нормальные деньги за нормальное жилье в Минске?

Михаил Титенков: В студенческой деревне будут созданы все условия для жизнедеятельности человека, а не только для питания и проживания. Что касается ввода студенческой деревни в эксплуатацию, то я хочу заметить, что ее только недавно начали строить. В прошлом году мы построили одно общежитие, сейчас строим еще несколько. В 2013 году более 7 тысяч студентов разместятся в студенческой деревне.