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Мингорисполком утвердил тарифы на парковку транспорта в специально оборудованных местах

25 мая 2010 11:37
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Напомним, с 1 января в столице для снижения налоговой нагрузки на физических и юрлиц отменен местный сбор с водителей за парковку в отведенных для этого местах. Исключение сделали лишь для ведомственных стоянок.В марте вышел указ, который вместо местного сбора ввел плату за стоянку. Теперь парковка до 20 минут будет стоить 1000 рублей, каждый последующий час – 2000. Оставить машину на ночь обойдется водителю по 300 рублей за час. Парковка легковушек с прицепом, микроавтобусов, автобусов, грузовиков оплачивается по двойному тарифу.
# общество

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