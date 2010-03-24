Мингорисполком: То, что планировалось сделать до 2030 года по генплану 2003 года, по генплану 2010 года будет достигнуто уже к 2015 году

В гостях у программы «Большой город» директор унитарного предприятия «Минскградо» Александр Петров.

Екатерина Забенько: 17 марта на сессии Горсовета уже, кажется, окончательно определились с генеральным планом. Все ли Вы утвердили, что хотели?

Александр Петров: Утвердить генплан имеет право только Глава государства. Сессия Горсовета после многократного обсуждения на различных комиссиях Горсовета рассмотрела окончательный вариант корректуры генплана и рекомендовала его на утверждение Главой государства.

Екатерина Забенько: В 2003 году один генплан (до 2030 года) уже утверждался. Он был согласован всеми возможными инстанциями. Почему же в этом году он снова пересматривался?

Александр Петров: Глава государства утвердил генплан в 2003 году. В принципе, он очень активно реализовывался. Однако жизнь не стоит на месте. По генеральному плану 2003 года к 2030 году планировалось, что население достигнет численности 1 млн 900 тысяч, а ежегодный прирост численности населения составит 7 тысяч человек. Планируемая площадь застраиваемого жилья ежегодно — 630 тысяч кв.м. Но уже сегодня ежегодный прирост численности населения составляет 15 тысяч, а жилья — 1,1-1,2 млн кв. м.

Другими словами, все планируемые показатели удвоились. Генеральный план 2003 года был не доработан, а фактически составлен заново. То, что планировалось сделать до 2030 года по генплану 2003 года, по генплану 2010 года будет достигнуто уже к 2015 году. Другими словами развитие Минска в сфере жилищного строительства ускорилось на 15 лет. Жилье тянет за собой все — социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры.

Екатерина Забенько: Чем же еще удивят проекты генерального плана?

Александр Петров: Принципиально новые вопросы, которых не было в генплане 2003 года, — пробивка новой магистрали, связывающей центр Минска с Национальным аэропортом Минск-2 более коротким путем. Эта магистраль сократит путь к аэропорту на 40 %.

Как уже известно, по этой трасе уже запланирован жилой район повышенной комфортности «Ноттингем». Этот район будет удовлетворять всем современным требованиям.

Сегодня Минск — самая компактная европейская столица. Количество земли на одного жителя Минска у нас меньше, чем в любой другой столице Европы. При этом соблюдены практически все нормы, предъявляемые к комфортному проживанию.

Екатерина Забенько: Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, как по генплану будет развиваться городской общественный транспорт?

Александр Петров: Впервые рассматривается возможность использования железнодорожного транспорта во внутригородских перевозках, то есть запуска так называемой городской электрички. При этом будут использоваться имеющиеся железнодорожные пути в пределах Минска для перевозки пассажиров.