Мингорисполком: Студент-бюджетник обязательно будет трудоустроен после окончания обучения

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ражанец Анатолий Алексеевич.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНКИ НА УЛИЦЕ

Моя сестра заканчивает обучение в университете. Несмотря на то, что она бюджетница, трудоустроиться она не может. Будет ли решаться этот вопрос?

Анатолий Ражанец: Студент, который обучался на бюджетной форме, имеет обязательное право на трудоустройство после окончания учебы. Решать это проблему должны работники учебных заведений — ответственные лица.

МНЕНИЕ МИНЧАНКИ НА УЛИЦЕ

Хочу поблагодарить Министерство труда и социальной защиты за помощь моему сыну. Мой старший сын — инвалид. Он получает пенсию, лекарства бесплатные... В санаторий мы с ним ездили по бесплатным путевкам. И сейчас по законодательству я могу уйти на пенсию в 50 лет, чтобы ухаживать за ним.