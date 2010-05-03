Мингорисполком: Социальные службы предоставляют платные услуги сиделки

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ражанец Анатолий Алексеевич.

Екатерина Забенько: В Минске не хватает соцработников. Возможно, стоит их заинтересовывать материально, чтобы удержать их на должности.

Анатолий Ражанец: Сегодня социальные службы оказывают платные услуги. К примеру, услуги сиделок оплачиваются от 4 до 7 тысяч рублей, причем 6 — в ночное время, 7 — в выходной день. Деньги, которые поступают на счет территориального центра, идут на доплаты соцработникам по усмотрению руководства. Это единственный источник, по которому работник службы может стимулировать своих работников.