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Мингорисполком собирается проанализировать расходы на строительство и уменьшить стоимость монолитно-каркасного жилья в столице

02 сентября 2010 11:52
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Такое поручение дал председатель Мингорисполкома на сегодняшнем заседании.

Речь идет об удешевлении квадратного метра — на полмиллиона рублей — в домах повышенной комфортности. Сейчас его стоимость при долевом строительстве в среднем составляет три миллиона двести тысяч рублей. При этом снижение цены не должно отразиться на качестве возводимых новостроек.

Ожидается, что до конца нынешнего года столица прирастет на миллион двести квадратных метров нового жилья.

Ирина Архипова, исполняющая обязанности председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Жилье типовых потребительских качеств будет обязательно — это основной объем, который мы выстраиваем, который мы планируем Но, тем не менее, застройка основных перспективных магистральных улиц будет обязательно индивидуальная и высоких потребительских качеств, и в центре города у нас другие дома, в индивидуальном исполнении. Поэтому это разнообразие, это город Минск, это столица республики, поэтому качество жилья должно отвечать этим показателям.

# общество

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