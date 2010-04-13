Мингорисполком: Скоро в столице появится музей Минска, в котором будут представлены как минимум 10 тысяч экспонатов

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Минчане с нетерпением ждут появления в городе музея Минска. Насколько мы знаем, документально он уже буквально на днях появился. Сотрудники музея сидят на чемоданах, готовятся к переезду в собственное здание на улице Революционной. Скоро откроется первая экспозиция. Каковы дальнейшие планы музея Минска?

Владимир Карачевский: У музея города будут еще свои помещения в Лошицком парке — там идет реконструкция Лошицкой усадьбы. Самое главное сейчас — воссоздать первоначальную композицию. Конечно, в этот перечень нужно включить и Замчище. Сложность вся в том, что у рабочей группы накопилось около 10 тысяч экспонатов, но их пока размещать негде. Первая экспозиция появится на улице Революционной. Будет серьезно прорабатываться вопрос, какие именно выставлять экспозиции. Возможно, они будут сменными.