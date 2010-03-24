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Мингорисполком: Шабаны — не самый загрязненный район в Минске

24 марта 2010 13:46
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В гостях у программы «Большой город» директор унитарного предприятия «Минскградо» Александр Петров.

Екатерина Забенько: В нашем сюжете жители Шабанов крайне недовольны экологической ситуацией в районе. Новостройки строятся в Шабанах, где располагается промзона… Прокомментируйте ситуацию.

Александр Петров: Шабаны — не самый загрязненный район в Минске. К примеру, в центре Минска отмечаются еще более вредные концентрации.

Что касается промышленных предприятий в промзоне Шабаны, то они должны максимально сокращать свои санитарно-защитные зоны, то есть уменьшать количество выбросов — перестраивать технологии и способы производства. Министерство охраны окружающей среды пристально следит за выполнением этого требования. Эти параметры также заложены в генеральном плане.

# общество

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