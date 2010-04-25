Мингорисполком: Сейчас для молодежи созданы идеальные условия для занятий спортом

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Михаил Борисович! Скажите, вы сами посещаете какую-нибудь спортивную секцию или все-таки в силу занятости ограничиваетесь утренней гимнастикой?

Михаил Юспа: В юности я выступал в составе сборной команды школы по всем видам спорта, даже по пожарно-прикладному виду спорта. Мы самостоятельно заливали каток, сами изготавливали клюшки, шайбы. Я перепробовал практически все виды спорта.

Сам я очень люблю плавать. В юности очень серьезно занимался этим видом спорта, профессионально занимался борьбой.

По статистике молодежь выбирает для себя игровые виды спорта. Что касается меня, то я каждый день хожу пешком на работу и с работы, раз в неделю плаваю в бассейне и парюсь в бане. Этого для меня достаточно, чтобы держать соответствующую форму.

Хочу отметить, что сейчас для молодежи созданы идеальные условия для занятий спортом. В городе действует более 200 объектов для занятий зимними видами спорта, 26 лыжероллерных трасс, 39 пунктов проката. Каждый может выбрать на свой вкус тот или иной вид спорта.