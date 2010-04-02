Мингорисполком: Сегодня в Беларуси на учете в улучшении жилищных условий состоит более 270 тысяч семей и граждан

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Жилищная политика — это такой вопрос, в котором есть миллион нюансов. Как людям стать более грамотными в этом вопросе? Ведь каждый человек должен не только знать свои права, но и реально понимать, сколько квадратных метров ему нужно для счастливой жизни.

Николай Ком: Конституция, Гражданский кодекс Республики Беларусь и Жилищный кодекс Республики Беларусь говорят о том, что гражданин имеет право приобретать неопределенное количество жилых помещений не зависимо от их размера. Поэтому граждане могут иметь в собственности столько квадратных метров, сколько им нужно.

В настоящее время довольно четко определены нормы по тем или иным направлениям, в частности по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. Скорректировано законодательство, определены некоторые новые основания, по которым граждане признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента № 543, который ступил в силу 19 февраля 2010 года.

Граждане могут узнать всю необходимую информацию об основаниях признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, порядке предоставления жилья, а также порядке оказания государственной поддержки на информационных стендах в администрациях районов.

Гражданин может в любое время, а не только в часы приема руководителей, придти в администрацию района и получить информацию по интересующему его вопросу.

Перечень категорий лиц, которые обладают теми или иными льготами при улучшении жилищных условий, в том числе и на получение социального жилья, размещен на стендах администраций районов.

В Беларуси сегодня более 270 тысяч семей и граждан состоит в очереди на улучшение жилищных условий.