Мингорисполком: Решение о сносе каждого конкретного дома, коттеджа будет рассматриваться в индивидуальном порядке

В гостях у программы «Большой город» директор унитарного предприятия «Минскградо» Александр Петров.

Екатерина Забенько: Александр Николаевич, минчан интересует вопрос: «Когда будут снесены их дома?». Люди десятилетиями «сидят на чемоданах», не могут сделать ремонт, провести воду, газ… Как пораньше узнать о градостроительных планах с жильем?

Александр Петров: Планы сноса и строительства нового жилья более-менее конкретно разработаны на ближайшие 5 лет. Граждане могут официально обратиться в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (по ул. Советской, 19) и узнать, намечается ли в ближайшей пятилетке снос данного дома и если да, то когда именно. Причем гражданин обязательно должен приложить документы, удостоверяющие его место жительства по запрашиваемому адресу. Только в этом случае он может получить эту информацию.

На более длительный срок прогнозировать снос очень сложно, потому что снос — очень затратная процедура. Поэтому наверняка сказать, подлежит ли какой-либо дом сносу и когда именно его снесут, мы можем только в том случае, если это планируется на ближайшую пятилетку.

Просмотрев сюжет, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в настоящее время Минск застраивается жильем высокого качества. Во-вторых, позиции жителей частного сектора в пределах даже одного района очень отличаются: одни жители не хотят уезжать с места, к которому они привыкли, а другие, наоборот, хотят как можно быстрее получить новое жилье.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНКИ НА УЛИЦЕ

Я живу на ул. Восточной. Наш дом подлежит сносу. Когда-то нам звонили, что наш дом точно будут сносить, но до сих пор о сносе конкретно ничего не известно…

Александр Петров: Немаловажно, что район ул. Восточной примыкает к ул. Богдановича, вдоль которой в будущем планируется провести метро. Чтобы станция метрополитена работала эффективно, территория вокруг него должна быть плотно застроена многоквартирной застройкой с максимальным количеством жителей.

Насколько я знаю, ситуация по сносу домов по ул. Восточной стоит чрезвычайно остро. Дело в том, что некоторые жители, проживающие в частных домах по этой улице, ни за что не хотят переезжать оттуда. Они создали организованную группу, обращаются с письмами в различные инстанции, требуя, чтобы их жилье не сносили. Из-за таких проблем и затягивается решение о сносе частных домов. Для территории, прилегающей к ул. Восточной, принято решение о смешанной застройке: о сосуществовании многоэтажек и отдельных частных домов. Решение о том, какие частные дома сохранятся, примут специалисты при разработке проекта застройки. Хочу заметить, что решение о каждом конкретном доме, коттедже будет приниматься в индивидуальном порядке. Естественно, будет учитываться планировочные решения для данной территории.

Екатерина Забенько: Допустим,человек на данный момент проживает в доме, не соответствующем требованиям для его нахождения в центре города. И вот он резко делает капитальный ремонт, перестраивает, например, свой дом под коттедж. В результате этот коттедж останется неприкосновенным при сносе домов данного района. Так ли это?

Александр Петров: Дело в том, что человек не сможет резко перестроить дом под коттедж, ведь ему необходимо получить разрешение в установленном порядке. А поскольку территория, на которой располагается его дом, в данный момент находится в проектировании, такое разрешение ему просто не дадут.

Екатерина Забенько: Догадываюсь, что люди, живущие в районах, предусмотренных под снос, хотят получить жилье более комфортное, чем у них было раньше, учитывая, что многие из них живут в домах, которые фактически разваливаются. Насколько им идут навстречу?

Александр Петров: В целом, насколько я знаю позицию Мингорисполкома, стараются максимально удовлетворить требованиям всех владельцев домов, подлежащих сносу. Если есть возможность дать человеку жилье, находящееся поблизости от старого места жительства, находящееся в том же районе, то, как правило, ему идут навстречу.

Часть территории застраиваются коммерческими застройщиками, поэтому они принимают решение по отселению. Частные застройщики вынуждены сами договариваться с людьми, дома которых они сносят. Я знаю случаи, когда частные застройщики строили коттеджи для людей, которые не хотят выселяться из частного дома, подлежащего сносу.