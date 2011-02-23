Мингорисполком проводит конкурс «За высокие достижения в экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов»

Кто в столице экономней или как звучит закон сохранения энергии в 21 веке? Минским предприятиям и организациям предложили поучаствовать в не совсем обычном соревновании.

Состязание проводится в двух номинациях: среди организаций и индивидуальных предпринимателей, которые достигли наилучших показателей в этом деле. Обязательные условия конкурса – отсутствие несчастных случаев на производстве и задолженности по выплате заработной платы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Гутковская, начальник управления комитета экономики Мингорисполкома:

Каждая организация призвана улучшать свою работу. Это происходит за счет внедрения новых технологий в области энергосбережений и экономии материальных ресурсов. Поэтому этот конкурс призван, что бы все организации и предприниматели и также все лица знали, что это такое и умели и научились работать в этой области.