Мингорисполком: Программа по улучшению жилищных условий для льготной категории граждан в Беларуси реализуется довольно успешно

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Николай Владимирович! Вам лично довелось постоять на очереди на улучшение жилищных условий? Сейчас Вы уже не нуждаетесь в квадратных метрах?

Николай Ком: Да, я простоял на очереди на улучшение жилищных условий около 18 лет.

Екатерина Забенько: Скажите, пожалуйста, если сравнивать льготы при получении жилья 20 лет и сейчас, больше ли шансов получить квартиру сегодня?

Николай Ком: Согласно законодательства Республики Беларусь, сегодня льготными являются порядка 20 категорий граждан. Всего в Минске на очереди на улучшение жилищных условий по льготным категориям стоит около 8,5 тысяч семей или граждан. Уже строят жилье более 3 тысяч семей.

Таким образом, можно сделать вывод, что программа по улучшению жилищных условий для льготной категории граждан в Беларуси реализуется довольно успешно.