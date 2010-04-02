Мингорисполком: При постановке граждан на очередь по улучшению жилищных условий учитывается площадь всех жилых помещений, находящихся в собственности членов семьи

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 543. Расскажите, пожалуйста, подробнее об изменениях, которые в нем прописаны. Понятно, что человек может стать на очередь на квартиру, если на одного члена его семьи приходится менее 15 кв. м. Но какие в данном случае учитываются метры — родительские, сестры, мужа?..

Николай Ком: В связи с принятием Указа № 543, учитывается не только общая площадь занимаемого гражданами жилого помещения, но и общая площадь жилых помещений, находящихся в данном населенных пункте в собственности членов семьи, которые проживают в этой квартире.

Например, если в двухкомнатной квартире общей площадью 60 кв. м проживает пять человек и у кого-то из членов семьи имеется еще и однокомнатная квартира общей площадью 35 кв. м, то общая площадь двух квартир суммируется. В результате деления полученной площади на всех граждан (в данном случае — 5 человек) определяется, нуждаются они в улучшении жилищных условий или нет. Очевидно, что на каждого жителя в данном случае выходит более 15 кв. м, и нуждающимися в улучшении жилищных условий они не являются.

Екатерина Забенько: Почему решили приплюсовывать квадратные метры родственников? Ведь по большому счету это их жилплощадь.

Николай Ком: Подчеркиваю, это правило реализуется в том случае, если родственники совместно проживают. Ведь эти родственники могут вселиться в то жилое помещение, которое принадлежит их родственнику на праве собственности.