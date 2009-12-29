Мингорисполком поздравил самых прилежных и трудолюбивых школьников Минска

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

АЭРОПОРТ «МИНСК-1» ВМЕСТО ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИНИМАЛ СНЕГОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ

Крупногабаритные машины приземлились на посадочные полосы первыми, для того, чтобы из-за снежного покрова аэродром не стал запасным. Утром метеоусловия подкорректировали график самолетов, а некоторые рейсы и вовсе поменяли курс. Так, борт «Москва-Минск-1» сел в Национальном аэропорту, а рейс «Гомель-Минск-Калининград» задержался на 7 часов.

МОЛОДЫЕ И НЕОКРЕПШИЕ САЖЕНЦЫ ПОДВЕРГЛИСЬ ГЕРОИЧЕСКОМУ ВЖИВЛЕНИЮ В ЗАМЕРЗШУЮ ПОЧВУ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ

В то время, как лесным старожилам морозы уже не страшны, впору устраивать молодым саженцам тест на морозоустойчивость. Сегодня авангардные идеи на улице Авангардной столичным зеленстроевцам валились как снег на голову и прорастали на метровой глубине. Дать новую жизнь кленовой роще в снегопад решили неслучайно. В сугроб, говорят, посадишь – к весне в зелени искупаешься.

ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫХ ДРУЗЕЙ СТОЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ

Богатый снегопад выбил авто из колеи. Еще вчера – разноцветные вереницы, уже сегодня – как один: все в снежном дресс-коде. Под сугробами – ни тебе марки, ни номеров. Что ни двор, то богат на охапки железных подснежников.

СТОЛИЧНЫЕ ФЛОРИСТЫ РАСКРЫВАЮТ СЕКРЕТЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ «ЗАКАТОК»

Вот что может получиться, если от стандартного «в лесу родилась елочка, в лесу она росла...» перейти к нестандартному – « я ее слепила из того, что было». Кто сказал, что вкусных елок не бывает? Сегодня столичные флористы раскрывают секреты эксклюзивных декоративных «закаток» ну.. или «консерв», на ваш вкус. Такими альтернативными символами Нового года дизайнеры советуют укрощать капризного Тигра. Бисер, стразы, перья, шишки – чтобы 2010 удался, в ход пускайте все, что есть под рукой.

МИНГОРИСПОЛКОМ СОБРАЛ НА ЕЛКУ ВО ДВОРЦЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ САМЫХ ПРИЛЕЖНЫХ И ТРУДОЛЮБИВЫХ ШКОЛЬНИКОВ МИНСКА

Заветный билетик на детский голубой огонек получили около полутысячи эрудитов. В хоровод вокруг главной столичной елки собрались победители городских, республиканских и международных олимпиад. Поздравления юные дарования получили лично от руководства города.

Юная публика оценила новогодний спектакль, лазерное шоу, и красочное представление с участием сказочных персонажей, а также поппури из новогодних песен. Специально по такому случаю из Беловежской пущи на детский праздник приехал и главный Дед Мороз страны.





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Четверть века назад, в 1984 году в Минске в бывшей квартире Петруся Бровки был открыт Литературный музей народного поэта Беларуси. Здание является памятником архитектуры, построено в стиле модерн архитектором Генрихом Гаем. 23 года исполняется сегодня станции метро «Восток». 19 лет назад открылись 6 станций 2 линии минского метрополитена – от Фрунзенской до Тракторного завода.



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