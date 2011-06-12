Мингорисполком: По 8 млн. рублей, 12 млн. рублей за квадратный метр застройщики не будут продавать жилье

Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом на пресс-конференции в Минской городской ратуше сообщил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Он отметил, что по тем договорам, которые были заключены ранее, никаких новых требований к застройщикам не предъявляли. Они продолжают работу по сформированным договорным условиям.



Николай Ладутько:

Что касается новых договоров, то здесь были попытки увеличить стоимость строительства жилья. Многие застройщики опубликовали декларации, где значилась стоимость за квадратный метр 8 млн. рублей, 12 млн. рублей. Мы со всеми застройщиками встретились, объяснили им, что по такой цене никто покупать жилье не будет, внутренние цены настолько не выросли, зарплата настолько не выросла. И они все свои декларации отозвали, они по ним уже не работают.

Для очередников за четыре месяца текущего года Министерство архитектуры и строительства увеличило средний индекс стоимости строительства жилья на 4,5 %.

