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Мингорисполком: По 8 млн. рублей, 12 млн. рублей за квадратный метр застройщики не будут продавать жилье

12 июня 2011 11:47
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Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом на пресс-конференции в Минской городской ратуше сообщил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Он отметил, что по тем договорам, которые были заключены ранее, никаких новых требований к застройщикам не предъявляли. Они продолжают работу по сформированным договорным условиям.

Николай Ладутько:
Что касается новых договоров, то здесь были попытки увеличить стоимость строительства жилья. Многие застройщики опубликовали декларации, где значилась стоимость за квадратный метр 8 млн. рублей, 12 млн. рублей.  Мы со всеми застройщиками встретились, объяснили им, что по такой цене никто покупать жилье не будет, внутренние цены настолько не выросли, зарплата настолько не выросла. И они все свои декларации отозвали, они по ним уже не работают.

Для очередников за четыре месяца текущего года Министерство архитектуры и строительства увеличило средний индекс стоимости строительства жилья на 4,5 %.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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