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Мингорисполком: Ответственность о соблюдении сроков строительства и ввода дома в эксплуатацию в первую очередь несет инвестор

02 апреля 2010 14:35
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В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Николай Владимирович, посмотрев сюжет, скажите, пожалуйста, что делать людям, попавшим в зависимость от недобропорядочных застройщиков?

Николай Ком: Ответственность о соблюдении сроков строительства и ввода объекта в эксплуатацию в первую очередь несет инвестор. Местные распорядительные и исполнительные органы власти контролируют их действия. К инвестору применяются штрафные санкции за весь период работ, которые он не успел выполнить в срок.

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