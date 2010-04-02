Мингорисполком: Ответственность о соблюдении сроков строительства и ввода дома в эксплуатацию в первую очередь несет инвестор

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Николай Владимирович, посмотрев сюжет, скажите, пожалуйста, что делать людям, попавшим в зависимость от недобропорядочных застройщиков?

Николай Ком: Ответственность о соблюдении сроков строительства и ввода объекта в эксплуатацию в первую очередь несет инвестор. Местные распорядительные и исполнительные органы власти контролируют их действия. К инвестору применяются штрафные санкции за весь период работ, которые он не успел выполнить в срок.