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Мингорисполком: Очень скоро в Минске появятся пешеходные улицы

13 апреля 2010 08:50
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В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Владимир Михайлович! Скажите, пожалуйста, когда в Минске появится исторический уголок, который будет сугубо пешеходным? Есть ли такие планы?

Владимир Карачевский: Очень скоро в Минске появятся пешеходные улицы. Уже есть интересные проекты на счет пешеходных улиц. На таких улицах будут располагаться торговые точки, уголки народных мастеров. Хотелось бы, чтобы на улицах звучала музыка, делались маленькие камерные концерты.

Заканчивается реконструкция исторического центра на ул. Революционной, 6а, 8а. Там есть внутренний дворик. С мая мы планируем проводить там камерные концерты.

# общество # Улицы Минска

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