Мингорисполком: Несколько предупреждений, и продавец просто лишается торгового места

О реконструкции столичных рынков и новых изменениях в их работе рассказывает начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Лариса Комарова.

Лариса Иосифовна, на одном из совещаний вы сказали о том, что столичные рынки ждет масштабная реконструкция. Насколько она будет масштабной? Какие рынки будут в первую очередь подвержены реконструкции? И что изменится?

Лариса Комарова:

Работа по приведению в достойное состояние рынков города ведется Мингорисполкомом с 2001 года, поэтому это уже целенаправленная работа. И в 2009 году созрела необходимость начинать заново реконструкцию, так как годы прошли и рынки устарели, а некоторые, к сожалению, остановились в своем развитии еще до 2001 года. Поэтому было принято решение: те рынки, которые являются временными, реконструироваться не будут, а будут просто до момента функционирования содержаться в соответствующем санитарно-техническом состоянии, а ряд рынков будет подлежать реконструкции. Реконструкция 10 рынков должна быть завершена в 2010 году, а рынка стройматериалов - в 2012 году.

Это будут уже не рынки, а торговые центры?

Лариса Комарова:

Да, но с названием «рынки». Потому что город заинтересован все-таки в том, чтобы была предоставлена возможность физическим лицам реализовывать продукцию, выращенную на своих приусадебных участках. А это право предоставлено именно рынкам. Еще есть время для развития рынков, для глобальной реконструкции.

Что будет с такими рынками, как, например, Червенский или Курасовщинский, которые меняют форму собственности? Что поменяется именно в ближайшее время?

Лариса Комарова:

Очень долго велась работа с собственником данных рынков на территории Минска с целью осуществления их реконструкции, которая так и не была произведена и, согласно решению Главы государства, они были переданы в коммунальную собственность города. В настоящее время осуществляется их государственная регистрация, а затем город приступит к их реконструкции. В нынешнем состоянии они существовать не могут. Что касается Червенского рынка – ведется очень серьезная работа с Иранской компанией, которая имеет серьезные намерения по данному объекту, будет достойное финансирование, иностранное инвестирование в этот объект и, действительно, рынок преобразится существенно. Это будет современнейший объект торговли на территории Ленинского района.

Существенно ли поднимутся цены?

Лариса Комарова:

Мы увидим. Я думаю, что сыграет роль ситуация - если цены высокие, покупатель туда не идет. И, как правило, такие предприятия обречены на умирание. Я думаю, что собственник это понимает, и в последующем аренда будет реальной и доступной для того, чтобы не повышать цены. Обычно аренда влияет на формирование цены.

Тот же самый Курасовщинский рынок, вроде бы, там обслуживание хромает, но, тем не менее, люди ходят туда и высказывают свое удовлетворение работой этого рынка. Значит, нужны такие объекты?

Лариса Комарова:

Да, этот рынок нужен на территории этого микрорайона на территории Октябрьского района. Он востребован, поэтому, естественно, он будет функционировать. Есть уже эскизное решение по данному объекту. Это будет стационарное предприятие. Но данный объект ограничен площадями, больше рынок не станет, но будет достойным для нашего покупателя местом.

В наших видео-опросах минчане больше всего интересовались работой Комаровского рынка и высказывали свое отношение именно к нему. Мнения совершенно разные. Если обсчитывает продавец, кто-то это каким-то образом контролирует?

Лариса Комарова:

Конечно, и как уже было сказано одним из покупателей, обратился – вернули деньги. Это коммунальное предприятие, и даже в договорных отношениях оговорены моменты, я имею в виду продавца, в данном случае, унитарного предприятия «Минский Комаровский рынок», это является нарушением правил торговли. Поэтому – несколько предупреждений, и продавец просто лишается торгового места.

Этим страдают все рынки или непосредственно Комаровский?

Лариса Комарова:

Комаровский рынок – это более 2000 торговых мест, это индивидуальные предприниматели, которые берут места в аренду и, в свою очередь, нанимают продавцов для осуществления торговли на этом объекте, и здесь срабатывает где-то недоработка самого субъекта хозяйствования и человеческий фактор – очень хочется быстро заработать денег, а это должно быть наказуемо.