Мингорисполком: На одну квартиру должно приходиться одно парковочное место

В гостях у программы «Большой город» директор унитарного предприятия «Минскградо» Александр Петров.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

Сейчас активно строятся паркинги. Место на них стоит ну просто очень дорого. Вот и стоят эти паркинги полупустые…

В нашем дворе остро стоит проблема, связанная с парковкой. Дорога узкая, вечером проблемно заехать со своей машиной. Можно ли расширить придомовую парковочную зону? Куда и к кому обратиться по этому поводу? И вообще, что для этого необходимо сделать?

Александр Петров: Парковочная проблема характерна для всех европейских столиц. Минск также не избежал ее. По действующим нормативам, которые утверждает Госстандарт и Министерство архитектуры, каждый жилой дом, который мы сегодня строим, должен иметь парковочные места. На одну квартиру должно приходиться одно парковочное место плюс 25 % от этого числа еще — на гостевых стоянках. К сожалению, это требование не всегда удается удовлетворить из-за недостатка территории.

Встречный вопрос жильцам, которые хотят самостоятельно создать стоянку, — за счет какой территории они хотят это сделать? Обычно на дворовых территориях свободного места очень мало. Зачастую это возможно сделать лишь за счет зеленых насаждений. Этот вопрос необходимо согласовать в первую очередь с экологами и районным архитектором. Как правило, районный архитектор хорошо владеет информацией по району и может ответить при положительном решении, куда следует обращаться.

Насколько я знаю, в Минске уже существуют дворовые стоянки, организованные жителями. При этом они либо используют уже асфальтированные территории, либо дополнительно благоустраивают имеющиеся. Жители должны понимать, что они будут обязаны платить арендную плату за использование территории в качестве стоянки.