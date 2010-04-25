Мингорисполком: На 40 школьных футбольных полях появится искусственное покрытие, в том числе с подогревом

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Оснащение спортивной школьной базы — это инициатива, в первую очередь, школ? Или Мингорисполком тоже занимается этим вопросом?

Михаил Юспа: Материально-техническое оснащение школ спортивным инвентарем стало намного качественней, чем раньше. Мы ставим задачу руководителям общеобразовательных школ основательно готовиться и к зимнему спортивному сезону, чтобы у каждой школы был свой каток.

Екатерина Забенько: Какое внимание в Беларуси уделяется развитию хоккея и футбола?

Михаил Юспа: Как я уже говорил, игровым видам спорта уделяется самое пристальное внимание, поскольку они востребованы. Более того, программа Мингорисполкома включает реконструкцию 40 футбольных полей общеобразовательных школ, причем будет создано искусственное покрытие зачастую даже с подогревом.

Мы реконструировали футбольное поле на проспекте Победителей возле Футбольного манежа. Оно пользуется огромным спросом — с 8 утра до 22 вечера круглый год. Такие футбольные поля появятся во многих школах. Более того, стоит вопрос о том, чтобы там же к имеющимся шести футбольным полям на проспекте Победителей построить три аналогичных поля с подогревом. Там у нас 12 га земли.