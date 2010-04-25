Мингорисполком: Мы утвердили программу реконструкции и строительства спортивных баз Минска, которая будет реализована до 2014 года

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: В последнее время в Минске появляются современные спортивные объекты, например, та же «Минск-арена». И все они востребованы. А появятся ли подобные объекты в микрорайонах? Ведь все хотят заниматься спортом, но не у всех есть время и возможность доехать в центр города.

Михаил Юспа: Вы правы. «Минск-Арена» — удивительный подарок Главы государства. Мы создали там центр по велосипедному спорту, а также центр по ледовым дисциплинам, в котором культивируются такие виды спорта, как фигурное катание, шорт-трек и даже керлинг.

Мингорисполком утвердил программу реконструкции и строительства спортивных баз Минска. Эта сеть баз раскинулась по всем микрорайонам города. До 2014 года программа будет реализована.

Хочу рассказать о некоторых уникальных спортивных объектах в Минске.

Физкультурно-оздоровительный центр «Серебрянка» уже вошел в эксплуатацию. Аналогов такому объекту я не видел в республике и зарубежных странах. Сейчас реконструируется стадион «Орбита». В скором будущем там вырастет довольно большой центр легкой атлетики европейского значения. Уверен, что наши метатели очень обрадуются этом событию. На улице Жудро будет введен в эксплуатацию центр тенниса. Бассейны и стадионы в микрорайоне «Каменная горка-2» строит фирма «Сквич». В Белорусском государственном университете физической культуры будет большой комплекс с бассейном и легкоатлетическим манежем.