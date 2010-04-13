Мингорисполком: Мы стараемся сохранить исторические названия поселений при строительстве новостроек в Минске

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

На вопрос, хорошо ли, что переименовывают улицы, так с ходу и не ответишь. Было бы интересно и хорошо, если бы эти переименовывания приводили к чему–то лучшему. На самом деле не понятно, для чего это нужно?

Многие люди привыкли к старым названиям улиц. Приезжая сюда, порой они приходят в замешательство, видя, что улица называется уже по-другому.

Лично я считаю, что названия улиц — это наша история. Но я считаю, что, к примеру, Площадь Ленина нужно переименовать.

Екатерина Забенько: Владимир Михайлович, а как же Вы относитесь к переименованию улиц?

Владимир Карачевский: При Мингорисполкоме создана Комиссия по наименованию и переименованию улиц, в которую входят и депутаты, и чиновники, и историки, и научные сотрудники. Решение о каждом конкретном переименовании рассматривается индивидуально.

Вначале поступает предложение от граждан, историков. Этот вопрос готовится на рассмотрение. Собирается Комиссия. Члены ее высказывают свое мнение, спорят, отвергают, соглашаются... После этого решение Комиссии выносится на рассмотрение гражданами.

Некоторые считают, что решение Комиссии является окончательным, что это догма. Это не так! Решение комиссии носит рекомендательный характер. В городских газетах, на телевидение, в частности на телеканале СТВ, предлагается высказать свое мнение по некоторым темам, например по переименовыванию улиц.

Бывает так, что вопрос о переименовывании принимается в результате обсуждения Комиссии, горожанан, Мингорисполкома, а депутаты не соглашаются с этим постановлением. Если мы их не убедим, решение не будет принято.

Наша столица активно разрастается, и на месте бывших хуторов, деревень вырастают новостройки. Мы стараемся сохранить исторические названия этих поселений, чтобы сохранить исторический след. Например, так было сделано с названием микрорайона «Грушевка».

Приведу еще один пример: улицу Торговую переименовали в Зыбицкую. Этому есть обоснование. Название идет с 12 века. В середине 19 века она назвалась Болотной, потом назвали Зыбицкой. На этой улице пока еще нет ничего, поскольку она находится на реконструкции, адресов.