Мингорисполком: Москвичи считают, что минская рядовая застройка находится на одном уровне с элитной застройкой Москвы

В гостях у программы «Большой город» директор унитарного предприятия «Минскградо» Александр Петров.

Екатерина Забенько: Александр Николаевич, раньше у нас были «сталинки», «хрущевки» и «брежневки». Можно ли подобной метафорой охарактеризовать облик современного жилья столицы?

Александр Петров: Безусловно, современное жилье качественно отличается от того, что было раньше. Я считаю, что невозможно однозначно назвать его. В современном жилье выделяются и типовые, и панельные серии, и их нельзя сравнить с тем жильем, которое строили 20-25 лет назад. К тому же, процесс застройки постоянно совершенствуется: разрабатываются новые конструктивные возможности, при панельном домостроении начала использоваться свободная планировка.

Люди, которые посещают нашу страну, отмечают, что белорусское жилье очень высококачественное. Москвичи, к примеру, считают, что наша рядовая застройка находится на одном уровне с элитной застройкой Москвы.

Екатерина Забенько: Как, на Ваш взгляд, уживаются старые дома с новостройками, так сказать в стиле «хай-тек»?

Александр Петров: В целом, Минску удается сочетать в себе ансамбль из зданий, являющийся характерной архитектурной чертой нашего города.