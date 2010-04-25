Мингорисполком: Минск по нормативам обеспечен бассейнами на 30%, поэтому абонементов на всех не хватает

В гостях у программы «Большой город» начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Юспа.

Екатерина Забенько: Михаил Борисович! Самыми популярными среди минчан являются водные виды спорта. Хотя статистика говорит о том, что в приоритете у нас хоккей и футбол. Тем не менее, водные виды спорта очень популярны и развиваются. Насколько уделяется внимание развитию технологической базы для этих видов спорта?

Михаил Юспа: Действительно, водные виды спорта пользуются широкой популярностью у минчан. Ведь бытует мнение, что человек вышел из воды, поэтому люди тянутся к водной среде.

Что касается материально-технической базы. Руководители, которые отвечают за ее состояние, сначала доводят ее до плачевного состояния, а потом просят принять подведомственные им учреждения в ведение города. Так случилось и с бассейном «Трактор». Мы вынуждены были его разобрать, так как ремонту он не подлежал. Аналогичная ситуация складывается и со школой гребли. Поэтому мы будем принимать все меры, чтобы создать детям необходимые условия для занятий этим видом спорта.

Существует школа по плаванию завода «Горизонт». А ведь самого бассейна, как такового, нет. Поэтому сейчас нужно думать о том, чтобы эта школа не распалась.

Всеми этими вопросами и занимается управление физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома.

Сегодня Минск по нормативам, различным СНиПам обеспечен бассейнами на 30%, поэтому, безусловно, абонементов на всех желающих порой и не хватает. Но мы стремимся к тому, чтобы базы для гребли, плавательные бассейны строились быстрее.

В июне мы сдадим в эксплуатацию центр для гребных видов спорта на проспекте Победителей. Эта база удивительная. В ней есть два гребных тренажерных бассейна. Поэтому вопрос о занятиях зимой мы снимаем. Дети получат приемлемую базу для занятий спортом. Поэтому воспитанники водноспортивных учреждений, к примеру, тех, о которых говорилось в сюжете, смогут заниматься там.

Аналогичная ситуация складывается и с другой профсоюзной базой, которая находится на Комсомольском озере. Принята договоренность о том, что мы забираем эту базу себе. Не исключено, что на этом месте мы создадим еще одну базу для гребцов, чтобы создать для них надлежащие условия.

Екатерина Забенько: А когда закончится строительство бассейна «Трактор»? Уверена, ему пошло на пользу, что его пришлось разобрать. Ведь теперь там будет современный комплекс.

Михаил Юспа: Я тоже уверен в этом на 100%. Это будет очень хороший комплекс с двумя ваннами, который сможет принимать турниры международного значения. Для оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг населению тоже созданы очень хорошие условия: тренажерный зал, зал ОФП, медико-восстановительный центр — в общем, полный комплекс.

Хочу добавить, что в марте вошел в строй после капитального ремонта бассейн «Янтарь».