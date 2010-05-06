Мингорисполком: Любой минчанин может получить материальную помощь в рамках адресной социальной госпрограммы

В гостях у программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ражанец Анатолий Алексеевич.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНКИ НА УЛИЦЕ

Моя сестра находится в декретном отпуске. Пособие по уходу за ребенком предполагает очень скромное существование. Планируется ли увеличить пособие по уходу за ребенком?

Анатолий Ражанец: В последний раз пособие по уходу за ребенком повышалось в декабре 2009 года. Оно увеличилось с 65 % прожиточного минимума до 80 %. В настоящее время рассматривается решение о внесении поправок в соответствующий законодательный акт по увеличению пособия по уходу за ребенком.

Вообще, повышение размера социальных выплат зависит от размера прожиточного минимума, который увеличивается четыре раза в год.

Екатерина Забенько: Какие еще существуют виды помощи, и кто может на нее рассчитывать?

Анатолий Ражанец: Сегодня любому гражданину Минска может быть оказана помощь в рамках реализации государственной адресной социальной помощи. В связи с изменением порядка ее выплаты, с 1 января 2010 адресная социальная помощь может выплачиваться ежемесячно в течение 6 месяцев. Здесь за основу берется доход гражданина — если доход гражданина ниже бюджета прожиточного минимума.

Может быть оказана разовая социальная помощь, если доход гражданина меньше 150 % бюджета прожиточного минимума.

На помощь могут рассчитывать дети до 18 лет, которым не установлена группа инвалидности, если они нуждаются в приобретении специальных средств реабилитации.

Пенсионеры могут получить разовую социальную помощь, которая оказывается при каких-то чрезвычайных происшествиях.

Всю информацию по выплатам граждане могут получить в учреждениях социальной защиты — в Управлении социальной защиты, территориальных центрах социальной защиты. К тому же, мы стараемся развешивать объявления там, где часто появляются пенсионеры, — в поликлиниках, ЖЭСах. Оперативная информация может размещаться также на жировках.