Мингорисполком: Граждане, вставшие на очередь на жилье до вступления в силу Указа № 543, сохраняют ее, если не возникли основания для снятия их с учета

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Скажите, пожалуйста, коснулись ли изменения тех людей, кто стал на очередь до вступления в силу Указа № 543?

Николай Ком: Граждане, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до вступления в силу Указа № 543, сохраняют право пребывания на учете, если не возникли основания для снятия их с учета. К примеру, если кто-то из родственников построил квартиру, приобрел однокомнатную квартиру, то вступает в силу общее правило для определения нуждаемости в улучшении жилищных условий.

Екатерина Забенько: Смогут ли после вступления в силу Указа № 543 стать на очередь молодые семьи, не имеющие в собственности своего жилья?

Николай Ком: Да, эта норма сохранилась. На учет по улучшению жилищных условий могут стать одинокие, разведенные, овдовевшие супруги, впервые вступившие в брак молодые люди, не имеющие в собственности или в пользовании жилого помещения.

Екатерина Забенько: Кстати, какая семья считается молодой? Ведь люди ждут жилья годами, и в результате уже выходят из этого статуса?

Николай Ком: Молодые семьи — это семьи, в которых возраст хотя бы одного супруга до 31 года.