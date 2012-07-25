Мингорисполком: где и за сколько собрать ребёнка в школу?

Новости Беларуси. По подсчётам минских властей, собрать в школу ученика младших классов будет стоить родителям от 970 тыс. до 2,78 млн рублей. За эту сумму можно купить необходимые швейные и трикотажные изделия, обувь (повседневную и спортивную), а также школьные принадлежности. На подготовку к учебному году старшеклассника придётся потратить от 1,2 до четырех миллионов.

Продажа товаров школьного ассортимента: одежды, ученической галантереи, школьно-письменных и канцелярских товаров уже организована в активной зоне торгового зала гипермаркетах столицы СЗАО «Простор-Маркет», СЗАО «Простор-Трэйд», ИП «Белвиллесден».

В период с 10 июля по 10 сентября будут работать 25 школьных базаров, в том числе постоянно действующие при универмагах ОАО «ГУМ», ОАО «ЦУМ Минск», УП Универмаг «Беларусь», ТД «На Немиге», УП «Кирмаш».

С 23 по 31 августа на экспозиционных площадях Национального выставочного центра «БелЭкспо» (ул. Я. Купалы, 27) будет организована 6-я Международная выставка-ярмарка «Нашим детям 2012», в которой примут участие торговые организации и промышленные предприятия республики.