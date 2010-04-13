Мингорисполком: Если мы дадим культурное воспитание нашим детям, то сможем сохранить все лучшее, что у нас есть

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

МНЕНИЕ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Раньше был 5-й канал «Культура». Почему бы нам самим не создать такой канал, который на самом деле был бы нужен людям. Ведь мы живем в центре Европы, поэтому хотелось бы культуры побольше.

Очень хорошо, что запретили пить пиво в общественных местах. Стало приятно гулять по улицам: не видишь бутылок, не слышишь этого запаха. Начало положено. Можно постепенно улучшать нашу именно культуру.

Я за то, чтобы у нас более качественно работало телевидение, развивалась культура. Мы заинтересованы в новых объектах.

Если минчане захотят предложить что-то интересное, то Управление культуры и «Столичное телевидение» всегда выслушает их предложения. Если они будут яркими, креативными, то мы обязательно воплотим их в жизнь. Поднимать культуру может каждый из нас.

Если мы дадим культурное воспитание нашим детям, то сможем сохранить все лучшее, что у нас есть.