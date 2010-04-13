Мингорисполком: Если есть талант и интересная работа режиссеров и актеров, зритель есть всегда

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Владимир Михайлович, Вы посмотрели сюжет. Скажите, пожалуйста, когда все-таки минчане смогут станцевать вальс в обновленном Доме культуры на улице Козлова? И почему так долго тянется ремонт этого здания?

Владимир Карачевский: Это здание передано городу в 2008 году. Первоначально планировалось размещение здесь Дворца культуры строителей. Тогда мэр Минска Михаил Яковлевич Павлов дал соответствующее поручение, и этот вопрос начал решаться.

Кроме того, планировалось создание городского центра эстрадного искусства. Была разработана проектная документация. Во второй половине прошлого года строители даже начинали демонтажные работы.

Потом возникли некоторые вопросы, связанные с нашим Молодежным театром, который также встал на реконструкцию. После длительных переговоров было принято решение о том, что это здание, как и здание на проспекте Машерова, будет отдано Молодежному театру, а не Театру эстрады. Во Дворце культуры строителей будет основная сцена, а репетиционная сцена и сцена для каких-то небольших интерприз будет на Машерова.

Сейчас «Минскпроект» ведет работы по внесению дополнений в проект. Строители уже начали прокладывать коммуникации. Уже оформлены документы по землеотводу. На этот объект строители вышли на прошлой неделе. Мы планируем ввести объект в действие в 2012 году.

Екатерина Забенько: Молодежный театр вынужден гастролировать не по стране, а по городу. До каких пор они будут гастролировать по Минску? Где будет их сцена?

Владимир Карачевский: Это проблема всех театров, которые начинают гастроли. Какое-то время нужно просто потерпеть. Вы помните, в каких условиях работал Театр оперы и балета, Новый драматический театр. Осенью уйдет на реконструкцию Национальный академический театр имени Янки Купалы.

Коллектив Молодежного театра крепкий. Они выступают в Малом зале Дворца Республики и во Дворце профсоюзов. Я был на одном из спектаклей, и хочу заметить, что зал был полный. Если есть талант и интересная работа режиссеров и актеров, зритель всегда есть.