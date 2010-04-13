Мингорисполком: Для многих театров характерна проблема, где хранить реквизит

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Владимир Михайлович! Белорусский государственный театр кукол уже пережил свое обновление: сейчас у него современное здание, новые куклы. А вот декорации, без которых невозможно создать сказочную атмосферу, хранятся далеко не в сказочных условиях. Это подтверждается и в нашем сюжете. Неужели для них нельзя найти более достойное место?

Владимир Карачевский: Проблема, где хранить реквизит, характерна для многих театров. В центре города каждая пядь земли — это дефицит, поэтому хранение декораций — вопрос сложный. Проблема также и в том, что у нас многие объекты культуры находятся на реконструкции — последние пять лет Минск просто бурлит от строек.

Что касается Кукольного театра, мы сейчас активно решаем вопрос, где разместить хотя бы временно куклы. Возможно, это будет какое-то наше подведомственное учреждение, например музыкальная школа. Специально построить помещение для этой цели сейчас просто невозможно.

Вопрос, где хранить реквизит, насущный не только для Кукольного, но и для Музыкального театра. Мы работаем над этой проблемой. Все вопросы решаются поэтапно в рабочем процессе.

Екатерина Забенько: Интересные спектакли хотят увидеть не только минчане. И поэтому наши артисты много гастролируют. А хватает ли транспорта театру для гастролей?

Владимир Карачевский: Я об этой проблеме знаю. Транспорт для передвижения театральной труппы должен быть специальным. Мы прорабатываем этот вопрос с «МАЗом», «Купавой». Первоначально мы хотели приобрести «Фольксваген», но сейчас думаем о том, чтобы приобрести транспорт отечественного производителя. Но, повторюсь, это должен быть специальный автобус для театра.