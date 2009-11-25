Мингорисполком даст по 200 базовых влюбленным

Конечно, не всем. А только тем, тем, кто впервые вступает в брак. Речь идет о молодых людях от 18 до 35 лет. Пока что это всего лишь предложение.

Начальник отдела охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома Зинаида Воробьева:

- В этом возрасте мало кто может самостоятельно оплатить свадьбу. Как правило, это ложится на плечи родителей. В итоге некоторые пары долго не решаются пожениться, хотя и живут вместе. При расторжении брака молодым людям придется вернуть всю полученную сумму государству. Причем с учетом инфляции.



Если предложение Мингорисполкома сочтут действенным, то его направят в Минфин, а затем оно будет включено в проект Национальной программы демографической безопасности на 2011 — 2015 годы, пишет “СБ-Беларусь сегодня”.