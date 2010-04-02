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Мингорисполком: Человек не имеет право в улучшении жилищных условий по льготной очереди, если он состоит в общей группе учета

02 апреля 2010 14:34
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В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Как мы видели в сюжете, принцип «Одно окно» полностью себя оправдал. Но человеку отказали в постановке на очередь. Куда ему обращаться за разъяснениями, почему так произошло?

Николай Ком: Гражданину из сюжета отказали в улучшении жилищных условий по льготной очереди, поскольку он состоит в общей группе учета.

В данном случае льгота на улучшение жилищных условий, которую имели ликвидаторы аварии на ЧАЭС, претерпела изменения. Сейчас по данному закону правом на внеочередное получение жилья обладают только те лица, которые заболели или перенесли лучевую болезнь либо стали инвалидами в результате ликвидации аварии на ЧАЭС. Данной группе граждан предоставлено право внеочередного строительства жилья с выделением льготного банковского кредита.

Хочу отметить, что только в прошлом году для нуждающихся в улучшении жилищных условий введено в эксплуатацию более 12 тысяч квартир.

# общество

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