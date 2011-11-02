Мингорисполком: Цены на жилье в арендных домах будут гораздо ниже, чем на свободном рынке аренды жилья

Строительство арендных домов начинается в Первомайском районе Минска. Две экспериментальные многоэтажки возведут на территории Парка высоких технологий.

В них поселятся работники нашей силиконовой долины. В будущем арендные дома появятся в каждом районе столицы. Причем это будут не только новостройки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Лукашевич, начальник отдела правового обеспечения управления жилищной политики Мингорисполкома:

Такое жилье будет предоставляться в первую очередь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и по ценам, безусловно, гораздо меньшим, чем это имеет место быть на свободном рынке аренды частного жилья. Предусматривается, что регионы, местные исполнительные органы будут самостоятельно устанавливать порядок и условия предоставления такого жилья.