Мингорисполком будет штрафовать и приостанавливать лицензию строек с нарушениями санитарного состояния

Минские врачи-гигиенисты недовольны санитарным состоянием минских строек. На каждом четвертом объекте отмечены нарушения.

На многих вовремя не вывозится мусор, неправильно хранятся строительные материалы, а рабочие ходят без спецодежды.

Проблему сегодня подняли на оперативном совещании в мэрии.

На некоторых стройках не то что человеку — машине проехать непросто. Вместо дороги — ямы с мусором и еще прошлогодней листвой.

А тут и вовсе картина Репина «Приплыли» (см. видео к сюжету — сайт CTV.by). В местном озере поселились куски шифера и пачки от сигарет. Впрочем, обеденный перекур у рабочих тоже затянулся. Единственный, кто не сидел на месте, так это водитель экскаватора. Когда приехала наша съемочная группа, он почему-то резко начал очищать от грязи колеса.

Владимир Куткович, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Посмотрите, какое санитарное состояние контейнера для сбора бытового мусора. Видно, что здесь он не вывозился давно.

Разобраться в «грязной» проблеме Владимир Аркадьевич пытается уже в четвертый раз. Именно столько врач-гигиенист приходит сюда с предписаниями о генеральной уборке.

Такой пример в столице не единственный. Из 84-х объектов, которые проверили специалисты, 19 в плачевном состоянии.

Было привлечено к административной ответственности 34 должностных лица, приостановлена эксплуатация 4-ех площадок. За систематические нарушения направлена информация в Министерстве архитектуры и строительства о приостановлении действия лицензии.

Наталья Жукова, заместитель главного санитарного врача Минска:

За систематическое нарушение содержания строительных площадок направлена информация в Министерство архитектуры и строительства для рассмотрения вопроса о приостановлении действия лицензии.

Пока специалисты надеются на изменение сознания руководителей, в Мингорисполкоме предлагают вполне конкретные действия: в разы увеличить штрафы и приостановить строительство до наведения генеральной уборки. На всё — ровно неделя.

Татьяна Харлинская, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.