Мингорисполком будет изымать земельные участки у организаций, которые нарушают обязательства по введению в эксплуатацию жилых домов

К одной из минских организаций уже применили такие жесткие меры.

Участок на Сморгонском тракте передадут другому застройщику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Доменикан, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Это действенная мера. По крайней мере, не процесс устрашения, а процесс приведения в нормальное рабочее состояние всех остальных застройщиков, которые понимают, что этот вопрос контролируется в Горисполкоме. И, соответственно, если они не будут выполнять поручения города и договорные отношения, земельные участки будут у них изыматься. Без возмещения затрат, которые были понесены на разработку проектно-сметной документации. А это – убытки застройщику, которые никто компенсировать не будет.