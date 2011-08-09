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Мингорисполком будет изымать земельные участки у организаций, которые нарушают обязательства по введению в эксплуатацию жилых домов

09 августа 2011 17:58
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К одной из минских организаций уже применили такие жесткие меры.

Участок на Сморгонском тракте передадут другому застройщику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Доменикан, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Это действенная мера. По крайней мере, не процесс устрашения, а процесс приведения в нормальное рабочее состояние всех остальных застройщиков, которые понимают, что этот вопрос контролируется в Горисполкоме. И, соответственно, если они не будут выполнять поручения города и договорные отношения, земельные участки будут у них изыматься. Без возмещения затрат, которые были понесены на разработку проектно-сметной документации. А это – убытки застройщику, которые никто компенсировать не будет.

# общество

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