Мингорисполком: Большой плюс, когда чиновник может не только заниматься государственными делами, но и выйти на сцену

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Владимир Михайлович! У Вас хватает времени на культурный досуг в свободное время или же Вам достаточно общением с культурой по работе?

Владимир Карачевский: Иногда удается выделить время на культурный досуг. Однако для меня это большая роскошь. Но я считаю, что просто необходимо давать себе возможность отдохнуть культурно, например посетить театр, музей, выставку.

Екатерина Забенько: Вы закончили музыкальное училище в Могилеве и даже успели проявить себя в качестве певца на белорусской эстраде. Песня в вашем исполнении «Королева весна» до сих пор является гимном одного из студенческих конкурсов. Почему Вы все же решили заняться культурно-просветительский работой? Она показалась Вамболее интересной?

Владимир Карачевский: К сожалению, на вокал времени уже не остается. Однако очень хочется исполнить достойное, яркое и интересное произведение с живым оркестром. Большой плюс, когда чиновник может не только заниматься государственными делами, но и выйти на сцену. Хотелось бы исполнить какую-нибудь песню про наш любимый Минск. Ведь не восхищаться нашей столицей и не любить ее просто невозможно.