Мингорисполком: 15 % средств, которые идет на библиотеки, затрачивается на пополнение книжного фонда

В гостях у программы «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома Владимир Карачевский.

Екатерина Забенько: Минчане интересуются, в каком порядке библиотеки должны пополняться книгами. Утверждают, что детских книг не хватает.Этот вопрос поднимался в нашем сюжете.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНКИ НА УЛИЦЕ

Хотелось бы, чтобы библиотек было больше, чтобы было больше современной литературы для детей. Классика, которую мы читали, когда были в школе, нынешнее поколение уже не интересует. Приходится покупать ребенку книги, не входящие в прочтение по школьной программе, на выставке, потому что взять в библиотеке не представляется возможным.

Владимир Карачевский: 15 % средств, которые идет на библиотеки, затрачивается на пополнение книжного фонда. Здесь вопрос, прежде всего, к писателям детской литературы: почему они так мало пишут хороших книг, которые востребованы?

Большинство литературы выпускают российские издательства. Не всегда есть возможность приобрести ее в нужном объеме. Фонд литературы пополняется каждый год. Пополнение детской литературой — это, действительно, проблема. Это вопрос, прежде всего, к издателям и авторам.