Минчанину отказали в ремонте фотоаппарата по гарантии: какие документы на технику нужно требовать у продавца?

В нашей жизни всегда не просто понять, где обман, а где коммерция. Герой этого сюжета уверен, что стал жертвой обмана.

Фотография – это та грань искусства, где важна каждая деталь. Знаменитый мастер фотографии Анри Картье-Брессон заметил: «Разница между хорошим и средним снимком – вопрос нескольких миллиметров». Чуть менее известный фотограф из Минска Вячеслав Грачёв в своих работах стремится к совершенству. Предпочтение мужчина отдаёт портретной съёмке. Но недавно инструмент фотохудожника затупился.

Вячеслав Грачёв:

Совершенно случайно мне разбили фотоаппарат в метро, в давке. У меня был очень хороший фотоаппарат, и мне пришлось покупать б/у-шный фотоаппарат.

Вещь «с пробегом» оказалась проблемной: вскоре Вячеслав понял, что вспышка в камере не синхронизирована с моментом съёмки, а значит, качественно заморозить миг в вечности не получится. Обнаружив дефект, Вячеслав обратился в официальный сервисный центр, ведь гарантийный срок фотокамеры ещё не истёк.

Вячеслав Грачёв:

Официальный сервисный центр отказал мне. Он сказал: «Это недействительный талон. Я позвонил в магазин «Фотомикс», где он был приобретён, ещё гарантия существует. В результате, получилось, что молодой человек мне вчера, честно говоря, нахамил. Директор обещал выйти по первому слову, но ощущение, что это просто Китай. И в результате я потерял деньги, в ремонте отказали, сказали, что в СЦ, который находится по указанному талону, лучше не обращаться, потому что просто этот фотоаппарат убьют.

Как выяснилось позже, гарантия на технику знаменитого японского производителя имеет ряд нюансов. Держа в руках гарантийный талон от магазина, Вячеслав и подумать не мог, что глянцевый документ ничего не стоит, а квалифицированный ремонт камеры обеспечит только персональный сертификат на товар.

Леонид Хмара, генеральный директор ОДО «БРСЦ-Аспирс»:

Любой товар, который поставляется на любую территорию, он имеет персональный серийный номер. Этот номер находится в общей базе. То есть, есть база завода, который отправляет в ту или иную страну для реализации этого товара, и сам дилер, который находится в этой стране, он подтверждает на специальном сайте получение своего товара и эти же серийные номера. И очень много у нас потребителей, которые приобретают технику, предназначенную для европейских потребителей, и, естественно, они страдают в первую очередь, в надежде на то, что техника не ломается. Но техника есть техника.

Потребителю полезно знать, что существуют разные сроки гарантийного обслуживания техники. На Россию и Беларусь распространяется обязательство 2 года. Сюда входит гарантия 1 год, плюс год сервисного обслуживания. При этом потребителю обеспечено два года бесплатного сервиса. Для Европы срок гарантийного обслуживания равен одному году. Производитель, за отдельную плату, может продлить гарантию, но ответственность за такой ремонт ложится на плечи продавца.

Ирина Коноплицкая, председатель Общества защиты прав потребителей:

Если СЦ отказался ремонтировать фотоаппарат по тем причинам, что неизвестно откуда этот аппарат, номер его не проходит по официальной базе, значит, в рамках ЗОПП, покупатель имеет полное право обратиться к продавцу. Но не просто по телефону позвонить, а именно с письменной претензией. В нашем случае, он имеет полное право требовать расторжение договора и возврата денег за некачественный товар. Если продавец отказывает покупателю в течение двух недель, то следующий этап – это суд.

Гарантия производителя на фотоаппарат Вячеслава – 2 года, то есть, срок обязательств ещё не истёк. А это значит, что независимо от того, откуда привезена камера, магазин обязан оплатить ремонт. Вот только профессионалы не рекомендуют доверять частным мастерским, с которыми сотрудничают магазины-перекупщики. Дело в том, что правильно настроить камеру или смартфон можно только на специальном оборудовании, стоимость которого – не одна сотня тысяч долларов. У частных ремонтников таких ресурсов просто нет.

Леонид Хмара, генеральный директор ОДО «БРСЦ-Аспирс»:

Хотелось бы дать самые стандартные пожелания нашим потребителям. Это, в первую очередь, приобретать товар не самый дешёвый (как у нас большинство народа стремится купить, неважно где). А, в первую очередь, обращаться в официальные магазины. Магазин официальный, он имеет сертификат и на товар, и на услугу по продаже, поэтому потребитель может вернуть, учитывая гарантийные обязательства производителя, не только в период гарантийного обслуживания, но ещё и в пределах срока службы самого аппарата.

Многие покупатели ходят в магазин с установкой «копейка рубль бережёт». И количество сэкономленных купюр часто сказывается на качестве товара. Но помните: чем надёжнее продавец, тем выше шанс сберечь свои нервы.

Вот уж действительно, фотографии — это всего лишь застывший, мертвый слепок жизни, тогда как сама жизнь – вечно изменяющаяся истина. Надеемся, Вячеслав решит свои проблемы и скоро порадует себя и окружающих яркими слепками жизни.до