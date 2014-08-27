Минчанин встретил жену из роддома на белом коне под оркестр

Новости Беларуси. Самым важным праздником в своей жизни практически каждая молодая семья называет день свадьбы, затем - рождение ребенка. Одни эти даты отмечают в семейном кругу, другие - готовы кричать от счастья на весь мир.

Недавно на YouTube появился видеоролик: счастливый новоиспеченный папа встречает жену и дочурку из роддома необычным флешмобом.

Сколько людей задействовано в шоу, посчитать сложно, но размах торжества не оставил бы равнодушной ни одну женщину.

Молодую маму с ребенком встречают на крыльце роддома. Друзья и родственники уже выстроились на улице, в руках яркие плакаты, шары. Муж, как и положено, свою «королеву» усаживает на импровизированный трон и... представление началось!

Откуда ни возьмись появляется оркестр, после - танцоры, а в финале - на белом коне и сам «король» с букетом цветов!

Гордый отец (кстати, одетый соответственно образу - в мантию и корону) спешивается у трона, дарит цветы, целует жену и малышку. Под занавес гости выпускаю в небо воздушные шары.

Сергей, отец (в интервью Onliner):

Это наш первый ребенок. Мы долго планировали, ожидали его. Для меня отцовство — серьезный шаг, важный день в моей жизни. Поэтому, конечно, я решил, что моя жена достойна самой лучшей встречи. Захотел отметить этот день так, чтобы он стал незабываемым. Все произошедшее стало для жены сюрпризом.

О том, сколько денег ушло на такой подарок супруге, Сергей говорить не стал. В свои 26 лет он уже создал свое дело и называет себя бизнесменом среднего звена.

Happy end?! Нет, это всего лишь начало. Начало счастливой жизни уже новым, так сказать, расширенным составом!

К слову, один ребенок - хорошо, а трое, четверо, пятеро - еще лучше, считает президент Беларуси. Как поднять социальный престиж материнства и многодетных семей, 21 августа говорили на совещании у главы государства.