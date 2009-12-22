Минчанин украл гараж с помощью автокрана

Сам же сценарий кражи гаража похититель позаимствовал у Эльдара Рязанова.

Нечестный бизнесмен действовал по такому механизму: сперва он давал объявление о продаже гаража, находил покупателя, а потом присматривал подходящую металлическую ракушку в городе.

Воришка пошел на дело средь бела дня. Хозяин металлического автохранилища в это время был в командировке. Но, видимо, в своей операции «Ы» претендент на чужую собственность допустил просчет. Автонедвижимость оказалась недвижимой.

Татьяна Гриб, пресс-офицер Московского РУВД Минска:

Мужчина нанял грузовой автомобиль с манипулятором, который в назначенное время приехал по указанному адресу, но поскольку в гараже находилось много строительных материалов, то манипулятор не смог поднять гараж. Мужчина на этом не угомонился, через несколько дней пошел на стройку, которая, идет рядом, нанял более мощный кран и грузовой автомобиль. На этот раз ему удалось сдвинуть гараж с места.

Кстати, мы поинтересовались: взять кран напрокат в Минске не так уж и сложно. Одна смена стоит примерно 800 тысяч, а в Интернете предложений хоть отбавляй.

История же уникальной кражи сразу получила дворовый резонанс. Псевдоочевидцы наперебой готовы дать показания, причем у каждого своя версия.

Приметил неладное возле соседского гаража житель из дома напротив. И записал на всякий случай государственный номер крана. Это и помогло выйти на след преступника.

Дело передано в суд. Подозреваемый 44-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, задержан. Гараж остался у новых покупателей, а ущерб в 5 миллионов возмещен бывшему хозяину. Теперь предприимчивому бизнесмену грозит срок до 4 лет.