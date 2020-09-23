Минчанин получил 12 суток ареста и штраф за оскорбление инспектора ГАИ

27-летний минчанин получил 12 суток ареста и более 1 000 рублей штрафа за некорректное поведение. Сотрудник ГАИ позвонил владельцу автомобиля, чтобы напомнить о выполнении предписания об устранении пленочного покрытия со стекол автомобиля. Но разговора не получилось. С первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина.

– Это Госавтоинспекция беспокоит вас.

– Слушаю вас.

– Вам необходимо будет завтра до обеда выполнить предписание, устранить пленочное покрытие, предоставить автомобили. В связи с тем, что вы постоянно нарушаете законодательство Республики Беларуси, было выдано предписание на данное транспортное средство.

– Да я не в черте города буду. Понимаешь или нет? Меня не будет в Минске.

– Когда вы сможете предоставить автомобиль?

– Я тебе сказал, что тебе сделать с твоим предписанием. Понятно?

Подробности смотрите в видеоматериале.

По решению суда мужчина также должен возместить сотруднику милиции 500 рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить госпошлину за подачу иска.