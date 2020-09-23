Минчанин получил 12 суток ареста и штраф за оскорбление инспектора ГАИ

Новости Беларуси. В МВД 23 сентября рассказали об очередном случае оскорбления правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27-летний минчанин получил 12 суток ареста и более 1 000 рублей штрафа за некорректное поведение. Сотрудник ГАИ позвонил владельцу автомобиля, чтобы напомнить о выполнении предписания об устранении пленочного покрытия со стекол автомобиля. Но разговора не получилось. С первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина.
– Это Госавтоинспекция беспокоит вас.
– Слушаю вас.
– Вам необходимо будет завтра до обеда выполнить предписание, устранить пленочное покрытие, предоставить автомобили. В связи с тем, что вы постоянно нарушаете законодательство Республики Беларуси, было выдано предписание на данное транспортное средство.
– Да я не в черте города буду. Понимаешь или нет? Меня не будет в Минске.
– Когда вы сможете предоставить автомобиль?
– Я тебе сказал, что тебе сделать с твоим предписанием. Понятно?
Подробности смотрите в видеоматериале.
По решению суда мужчина также должен возместить сотруднику милиции 500 рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить госпошлину за подачу иска.