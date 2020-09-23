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Минчанин получил 12 суток ареста и штраф за оскорбление инспектора ГАИ

23 сентября 2020 14:48
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Новости Беларуси. В МВД 23 сентября рассказали об очередном случае оскорбления правоохранителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27-летний минчанин получил 12 суток ареста и более 1 000 рублей штрафа за некорректное поведение. Сотрудник ГАИ позвонил владельцу автомобиля, чтобы напомнить о выполнении предписания об устранении пленочного покрытия со стекол автомобиля. Но разговора не получилось. С первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина.

Минчанин получил 12 суток ареста и штраф за оскорбление инспектора ГАИ-1

Это Госавтоинспекция беспокоит вас.
Слушаю вас.
Вам необходимо будет завтра до обеда выполнить предписание, устранить пленочное покрытие, предоставить автомобили. В связи с тем, что вы постоянно нарушаете законодательство Республики Беларуси, было выдано предписание на данное транспортное средство.
Да я не в черте города буду. Понимаешь или нет? Меня не будет в Минске.
Когда вы сможете предоставить автомобиль?
Я тебе сказал, что тебе сделать с твоим предписанием. Понятно?

Подробности смотрите в видеоматериале.

По решению суда мужчина также должен возместить сотруднику милиции 500 рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить госпошлину за подачу иска.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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