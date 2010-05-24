Минчанин покупал, продавал и регистрировался по паспорту умершего человека

Минчанин совершал махинации по паспорту умершего человека. Обвиняемый с помощью поддельных документов смог присвоить деньги за перегон автомобиля и зарегистрировать фирму. Доход лжепредпринимателя составил тысячи долларов.

Читал ли обвиняемый поэму Гоголя, оперативники не уточняли. Однако виртуальным мертвым душам он нашел вполне реальное применение. В паспорте. По законам жанра, начал с доставки автомобиля из-за рубежа. Девять тысяч долларов за услугу — взамен расписка. И все бы ничего, если бы паспорт с собственной фотографией не оказался документом умершего человека.

В доставке автомобиля подозреваемый нажал на тормоз. Не вернул и деньги. Пока оперативники «разруливали» эту ситуацию, всплыли и другие махинации. Так, год назад обвиняемый организовал целую фирму по продаже продовольственных товаров. Но ни товар, ни деньги также не возвращал. Общая сумма ущерба — 60 млн. рублей. Однако, окончательные цифры выяснит следствие. Как и ответит на вопрос: благодаря кому мертвецу удалось воскреснуть и получить лицензию?

Оперативный сотрудник:

Данный гражданин свою деятельность развивал бурно и, чтобы его не уличили, конспирировался. У него было оформлено 2 расчетных счета на поддельное лицо по поддельному паспорту. К тому же юридический адрес фирмы находился на Руссиянова, а свою деятельность фирма организовала на территории Минского района.

Выручку и за машину, и за продажу продовольственных товаров мошенник потратил. Его задержали у дверей в банк. Там мужчина собирался оплатить кредит — 20 тысяч долларов. На что понадобились эти деньги и как лжепредпринимателю удалось получить паспорт умершего человека, следствие умалчивает.

Сейчас в отношении минчанина возбудили уголовное дело. Статья «Мошенничество» предусматривает лишение свободы до 7 лет. Пока же обвиняемый отпущен под подписку о невыезде. Но выехать на тропу незаконного обогащения в ближайшие годы, скорее всего, уже не сможет.