Минчанин не может уволиться из-за трудового контракта, поэтому вовсе перестал выходить на работу

Причин, по которым увольняют того или иного работника, множество. Так, например, недавно одного американского клерка уволили за то, что он выливал остатки чая в аквариум и в нем же мыл кружку. Минчанину Василию Мялику не до глупостей.

Василий Мялик:

Работал я 7,5 лет водителем. Меня не устраивает зарплата.

Удивил — заметят отдельные зрители. Кого и когда устраивала зарплата? К тому же профессия водителя всегда была востребованной. Не нравится — ищи другую работу. Василий периодически искал, но денежной вакансии не встречалось. Вот и приходилось работать на вредной, как ее называет сам Василий, работе. Совсем недавно мужчине повезло, он нашел подходящую ему работу и по душе, и по зарплате. Но, как известно, после полосы везения, следует полоса препятствий. На полосе водителя Василя возник шлагбаум в виде действующего контракта. Наивно полагая, что это не препятствие вовсе, мужчина отправился в отдел кадров.

Василий Мялик:

Я подал заявление 18 августа, что прошу уволить меня с 22 августа.

В отделе кадров мужчину внимательно выслушали и попросили вернуться за баранку своего автомобиля. Об увольнении работодатель слышать не хотел. Василию было категорично заявлено, что свободен он будет лишь по истечению контракта, до окончания которого почти год.

Олег Проценко, адвокат:

Если работник заключил с нанимателем трудовой договор (контракт), то придется придерживаться этих условий. Если там оговорен конкретный срок окончания трудовой деятельности, то, соответственно, работник вынужден будет работать именно до указанного срока.

Не желая идти на поводу у упрямого работодателя, Василий объявил последнему бойкот — перестал выходить на работу.

Хороший начальник этот тот, кто может работать до седьмого пота своих подчиненных. Надеемся, что начальник Василия войдет в его положение и отпустит на волю.