Минчанин года, ты лучший!

Для 13 минчан Праздник города совпадет с днем вручения им звания "Минчанин года". К почетному званию прилагается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение. Этому, как правило, предшествует год строгого отбора достойных кандидатур.

История всех почетных званий городского масштаба - в столичной мэрии. Папка "Минчанин года" с фотографиями претендентов и номинантов создана в 2001 году. Все 6 лет критерии отбора лучших остались неизменны: это профессионализм, особые личностные качества и значительный вклад в развитие Минска. Здесь и спортсмены, и медики, промышленники и учителя. Причем большинство из них - вовсе не обладатели больших должностей.

Званию "Почетный гражданин Минска" намного больше лет, чем титулу "Минчанин года". Отбор на эту номинацию более строгий. Потому присуждается она редко. В нынешнем году в Минский горисполком поступило четыре предложения. Однако Комиссия не одну из кандидатур не посчитала достойной.

Список поощрений от столичной мэрии не так уж и велик. Кроме званий <Минчанин года>, <Почетный гражданин Минска> ещё есть Почетная грамота Минского горисполкома, Благодарность мэрии и Благодарность председателя Мингорисполкома.

Все поощрения - это, в первую очередь, моральный стимул: ты лучший в белорусской столице. Потому кроме определенного материального вознаграждения, к примеру, за звание "Минчанин года" эта сумма составляет около 600 тысяч рублей, никаких других льгот не предоставляется.